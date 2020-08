Calciomercato Napoli, Ciro Venerato è sicuro: “La prima scelta di Gennaro Gattuso è Jeremie Boga” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Ciro Venerato, giornalista della Rai ed esperto di mercato, ha parlato degli azzurri ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli. “Lozano? Quello che posso dire, a Mino Raiola non è stato chiesto di venderlo. In questo momento il calciatore è più dentro al progetto che fuori, il club azzurro vuole valutarlo e Gattuso pensa di inserirlo nelle sue idee tattiche. Bernardeschi? Non è impossibile, ma è difficile. E’ una boutade assoluta la voce Douglas Costa al Napoli, mi arrivano forti smentite su questa voce di mercato. La prima scelta di Gattuso è Boga, anche se a lui piace anche Under. Zaniolo al Napoli? Il suo procuratore Vigorelli è mio amico, ... Leggi su calciomercato.napoli

PESCARA - "Ospitare il ritiro del Napoli a Castel di Sangro è la più importante iniziativa di marketing promossa in Abruzzo negli ultimi decenni ", dichiara all'Ansa il presidente di Abruzzo Sviluppo, ...

Questa mattina, però, a Castel Di Sangro, sede del ritiro pre-campionato del Napoli, è arrivato Mino Raiola, agente di Federico Bernardeschi, tra gli altri. Il potente procuratore italiano ha portato ...

