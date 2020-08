Calcio e coronavirus, il bilancio degli ultimi sei mesi (Di mercoledì 26 agosto 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta

Ultime Notizie dalla rete : Calcio coronavirus Calcio e coronavirus, per i calciatori sei mesi in mezzo al guado La Gazzetta dello Sport Lavoratore del Ferdeghini positivo al Covid, nessun dipendente dello Spezia coinvolto

La Spezia - Lo Spezia Calcio comunica che un lavoratore operante all'interno dell'Intels Training Center "Bruno Ferdeghini", è risultato positivo al test per la rilevazione del Covid 19, svolto nella ...

Ascoli Calcio, ritrovo squadra a ''Villa Picena''. Sabato iniziano test atletici al Picchio Village

Inizierà domani la nuova stagione sportiva dell’Ascoli Calcio con il gruppo squadra che si sottoporrà al primo giro di tamponi e test sierologici presso il Biolab di Monticelli. Venerdì 28 Agosto, all ...

