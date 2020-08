Briatore: «Ho solo una prostatite. Io positivo? Potrebbe essere, coi venti che ci sono in Sardegna…” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Ieri Flavio Briatore è stato ricoverato al San Raffaele. Anche lui è risultato positivo al Covid. Il Corriere della Sera lo ha sentito al telefono. L’imprenditore non è in terapia intensiva. «Ho solo una prostatite forte, domenica sera sono andato al San Raffaele a Milano e mi hanno ricoverato. Intanto che ero qui, ho fatto il tampone e ancora non so se sono positivo». Eppure, la notizia della sua positività aveva già fatto il giro dei media. Briatore commenta: «Lasci dire, può darsi che lo sia, coi venti che ci sono in Sardegna…». Racconta di avere «un’infiammazione alla prostata e quasi nient’altro. Ma mi sento bene, ... Leggi su ilnapolista

