Botta di FREDDO fuori stagione: prepariamo i giubbini (Di mercoledì 26 agosto 2020) 31 agosto 2020, una data che molto probabilmente ricorderemo a lungo. Forse, diciamo forse, sancirà la fine dell’Estate perché al di là che il giorno successivo – il 1° settembre – sia previsto l’esordio dell’autunno meteorologico darà una spallata dolorosissima alla bella stagione. Le condizioni meteo cambieranno, bruscamente. Un cambiamento incredibile, se considerate quanto accaduto sino ad oggi. Non abbiamo fatto altro che parlare di caldo, di canicola, di calura, di afa, di Anticiclone Africano. E’ stato un agosto rovente, così come suggerito a suo tempo dalle proiezioni meteo climatiche mensile e così come ipotizzato anche da noi. Dati alla mano, non ancora definitivi ma quasi, potrebbe risultare – a livello europeo – uno dei mesi di agosto più caldi di ... Leggi su meteogiornale

