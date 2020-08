Antonio Conte resta all'Inter (Di mercoledì 26 agosto 2020) . Il lieto fine è arrivato al termine di una giornata campale, vissuta in una villa di Somma Lombardo, in provincia di Varese. Località che doveva restare segreta, almeno fino a quando non si è sparsa la voce e parecchi tifosi nerazzurri si sono appostati all'esterno in attesa del verdetto. Che è arrivato dopo oltre tre ore di faccia a faccia tra il presidente Zhang, Conte, gli amministratori delegati Marotta e Antonello, e il direttore sportivo Ausilio: «L'incontro di oggi tra il Club e Antonio Conte è stato costruttivo, nel segno della continuità e della condivisione della strategia - si legge nella nota ufficiale del club -. Con esso sono state stabilite le basi per proseguire insieme nel ... Leggi su gqitalia

