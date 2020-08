Alberto Matano commenta la lettera di Lorella Cuccarini: "Ero incredulo, ho fatto dei bei respiri" (Di mercoledì 26 agosto 2020) "C’è una ‘prima volta’ alla quale non ero preparata: il confronto con l’ego sfrenato e - sì, diciamolo pure - con l’insospettabile maschilismo di un collega di lavoro" è un estratto (discusso, c'è da dirlo) della lettera inviata da Lorella Cuccarini alla squadra di lavoro de La Vita in Diretta. Alberto Matano è maschilista? Ha un ego sfrenato? Sin da subito, gran parte della componente femminile del programma aveva preso le difese del giornalista, che ora torna a commentare l'ormai famosa missiva. "Questa cosa mi è molto dispiaciuta. All’inizio ero incredulo, l’ho riletta, ho fatto dei bei respiri e ho pensato che la priorità era andare in ... Leggi su blogo

