WTA Cincinnati – Osaka e Sabalenka in tre set | sconfitte Muchova e Bellis in rimonta

Il tennis torna lentamente alla normalità dopo il lungo stop dovuto al Coronavirus e nella notte italiana due match scoppiettanti tengono compagnia ai nottambuli appassionati della racchetta. Naomi Osaka e Aryna Sabalenka hanno avuto bisogno di 3 set per completare un successo in rimonta rispettivamente su Muchova e Bellis. Osaka, numero 10 del ranking femminile, è andata sotto 5-7 al tie-break del primo set contro la ceca Muchova, riuscendo a ribaltare l'inerzia dell'incontro con un netto 6-4 / 6-2 nei due set successivi. Sabalenka ha dovuto sudare di più contro la 249 al mondo, Cici Bellis, capace di prendersi il primo set al tie-break (7-1), capitolando solo al termine di due combattuti 4-6 / ...

NEW YORK (STATI UNITI) - Altra sorpresa nel secondo turno del Western&Southern Open, torneo Wta Premier 5 sul duro outdoor con un montepremi di 2.250.829 dollari eccezionalmente spostato da Cincinnati ...

Atp/Wta Cincinnati - Djokovic e Berrettini, ripartenza vincente. Che fatica Serena

Novak Djokovic ha ricominciato con una vittoria. Strano, no? Il numero uno del mondo (protagonista assoluto del periodo che ha preceduto la ripartenza) ha risposto alle polemiche nella maniera più sem ...

