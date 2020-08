'Venezia 77', Matt Dillon entra nella Giuria Internazionale dei film in concorso (Di martedì 25 agosto 2020) Ci sarà anche Matt Dillon nella Giuria Internazionale del concorso alla 77esima Mostra Internazionale d'arte cinematografica , che prenderà il via il 2 settembre. L'attore statunitense sostituisce il ... Leggi su tgcom24.mediaset

la_Biennale : #BiennaleCinema2020 L'attore statunitense #MattDillon (@MattDillon) entra a far parte della Giuria internazionale d… - fisco24_info : Matt Dillon nella giuria a Venezia: Sostituisce il regista rumeno Cristi Puiu, impossibilitato a partecipare - NethipEdien2000 : RT @la_Biennale: #BiennaleCinema2020 L'attore statunitense #MattDillon (@MattDillon) entra a far parte della Giuria internazionale del #Con… - periodicodaily : Matt Dillon entra nella giuria ufficiale di Venezia 77 #venezia77 #mattdillon - solocine : Venezia: Matt Dillon entra in giuria -