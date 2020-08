Uomini e Donne, Sossio e Ursula lanciano Sula: il loro profumo (Di martedì 25 agosto 2020) Sossio Aruta e UrSula Bennardo, ex protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne, hanno annunciato il lancio del loro primo profumo. Uomini e Donne ha fatto sbocciare l’amore tra Sossio Aruta e UrSula Bennardo. I due, da quando hanno deciso di abbandonare insieme gli studi del Trono Over di Maria De Filippi, ne hanno … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

trash_italiano : Sorridi. Mancano solo 2/3 settimane a Pomeriggio 5, Forum, Uomini e Donne, Grande Fratello Vip, Temptation Island, Live - Non è la d'Urso. - matteosalvinimi : Serve investire su Napoli e sulla sicurezza. La Lega non ha dubbi: sempre dalla parte delle donne e degli uomini in… - ItalianNavy : Non si ferma l’impegno della #MarinaMilitare nella ricerca e rimozione delle #ecoballe disperse nel Golfo di… - Amberredgdr : “Gli uomini vengono da Marte e le donne da Venere. Ma quando le loro traiettorie si incrociano sul pianeta Terra sc… - giodesi : RT @fattoquotidiano: LETTERE SELVAGGE 'Ciao Selvaggia, sono in vacanza al mare, l’altro giorno ero distesa sul lettino e indossavo un bikin… -