TSMC: via alla ricerca per i 2nm (Di martedì 25 agosto 2020) TSMC, la nota industria taiwanese di semiconduttori, aprirà un nuovo centro di ricerca e sviluppo mirato al processo costruttivo a 2nm. TSMC – ricerca e innovazione TSMC continua a registrare un notevole aumento di ordini visto l'accrescimento delle imprese "fabless" che commissionano nuovi semiconduttori. Attualmente il colosso taiwanese ha perfezionato i processi costruttivi a 6nm e 5nm dando il via alla produzione di massa. Questo dato potrebbe confermare i rumor, di cui abbiamo discusso in passato, riguardanti la realizzazione dello Snapdragon 875 mediante processo costruttivo a 5nm. Con il perfezionamento dei seguenti processi sarà possibile beneficiare di nuove ottimizzazioni nel campo dei SoC, ma la ricerca non si ferma ...

Per farsi i microchip Pechino compra le menti più brillanti di Taiwan

La vicenda Tsmc potrebbe segnalare un nuovo fronte nella guerra tecnologica in corso tra Stati Uniti e Cina

L’azienda Tsmc con sede a Taiwan, leader mondiale nella produzione di microchip all’avanguardia, è da mesi uno dei principali contenziosi tra Washington e Pechino. Tanto per la sua accresciuta posizio ...

La Cina assume 100 ingegneri da TSMC per migliorare le sue fonderie

Il governo cinese ha assunto circa 100 dipendenti da TSMC per rafforzare la propria posizione nella corsa al microchip. Come vi raccontavamo un paio di giorni fa, con l'ultima sanzione di Trump ai dan ...

