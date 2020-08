Treviso, 182 casi di positività al Covid su 700 addetti nello stabilimento Aia (Di martedì 25 agosto 2020) Vertice in prefettura, l'azienda riduce del 50% la produzione per poter aumentare il distanziamento tra le postazioni e ridurre i turni Leggi su repubblica

Sono le decisioni assunte oggi nel corso di un vertice convocato dalla Prefettura di Treviso con organizzazioni sindacali, autorità sanitarie e municipali di Vazzola (Treviso) per affrontare la ...

Test sierologici sui prof il primo giorno già 650

TREVISO / CONEGLIANO Insegnanti in fila per sottoporsi al test per il coronavirus. È partita ieri la maxi operazione di screening dedicata al personale delle scuole in vista della ripresa delle lezion ...

