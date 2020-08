Tra risate e riflessioni, Salemme coinvolge e piace a Benevento Città Spettacolo – VIDEO (Di martedì 25 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Benevento – Grande successo ieri sera a Benevento per Vincenzo Salemme. L’instancabile e poliedrico attore napoletano ha dato il via alla 41. edizione di Città Spettacolo – Lontano da Nessuno, in programma in città dal 24 al 30 agosto. Attore, commediografo, sceneggiatore, regista e anche scrittore. 43 anni di carriera tra cinema e teatro, campione di incassi con i suoi film e vincitore di importanti riconoscimenti. I suoi show sono un mix tra genialità, ironia, estro e fantasia: elementi distintivi della sua arte. L’attore e regista torna nel capoluogo sannita a distanza di un mese, dopo il premio alla carriera ricevuto al Bct 2020, con il suo ‘Napoletano? E famme ‘na pizza’, tratto dall’omonimo libro: una sorta di zibaldone che ... Leggi su anteprima24

musboo : @A_mara__ Sono un misto tra imbarazzata per loro e risate isteriche ?? - fabrjzia1 : @mad__22 LESHAWNA ?????? anche se riguardando come l’hanno eliminata nella prima stagione sono a metà tra il morire da… - CamoscioSibilla : #Repost io_laclo • • • • • • Monte Sibilla ??S I B I L L A ?? . Perché tra chiacchiere e risate arrivi a 2173 e nean… - f4t_ale : Molte compensano la timidezza vestendosi in modo molto appariscente,solo che poi attraggono i peggiori trogloditi e… - franciisau : RT @comeanimamai2: E comunque, anche tra 20 anni io ricorderó le risate, i pianti, l'ansia e le lunghe attese per i nuovi album Ricorderó… -

Ultime Notizie dalla rete : Tra risate Fuga da Villa Arzilla, il tempo che passa tra risate e riflessioni SpettacoloMania Gag e risate con Salemme per l’apertura di ‘Benevento Città Spettacolo’

Vincenzo Salemme apre la 41^ edizione del festival Benevento Città Spettacolo. Il noto attore napoletano, tra le personalità più amate del pubblico beneventano, ha tenuto uno spettacolo in Piazza Cast ...

La comicità e il cinismo di Debora Villa sul palco estivo del San Domenico

Appuntamento questa sera alle 21.30 all’arena estiva del San Domenico con la comica Debora Villa e il suo divertente monologo ’Venti di risate’, pensato per festeggiare il ventennale della sua carrier ...

Vincenzo Salemme apre la 41^ edizione del festival Benevento Città Spettacolo. Il noto attore napoletano, tra le personalità più amate del pubblico beneventano, ha tenuto uno spettacolo in Piazza Cast ...Appuntamento questa sera alle 21.30 all’arena estiva del San Domenico con la comica Debora Villa e il suo divertente monologo ’Venti di risate’, pensato per festeggiare il ventennale della sua carrier ...