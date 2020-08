The Elder Scrolls V: Skyrim invaso dai Fall Guys grazie ad una mod (Di martedì 25 agosto 2020) Anche se Skyrim abbia quasi 9 anni, la community del gioco è ancora molto attiva. Per mantenere il gameplay fresco e innovativo, molti giocatori hanno deciso di iniziare a modificarlo in modi molto innovativi. Tra questi, esiste una nuova mod che catapulta i personaggi di Fall Guys all'interno di Skyrim, trasformandoli in seguaci.Considerando la popolarità di Fall Guys in tutto il mondo, questa mod era solo una questione di tempo. Entro una settimana dal lancio, il gioco supportava una base di giocatori di oltre 2 milioni solo su Steam, rendendolo il più grande lancio di Devolver Digital su Steam di tutti i tempi. grazie al modder m150 su Nexus Mods, i giocatori possono ora sperimentare i coloratissimi personaggi Fall ... Leggi su eurogamer

