Specchia: "Rinnovo Gattuso? ADL fa bene ad aspettare, un errore fargli subito 2-3 anni" (Di martedì 25 agosto 2020) Nel corso di Canale 8, l'allenatore Paolo Specchia è stato interrogato sul Rinnovo di contratto di Gattuso che per ora non è andato in porto: "Progetto? I progetti nel calcio non esistono, sono tutti destinati a fallire, molti ... Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : Specchia: 'Rinnovo Gattuso? ADL fa bene ad aspettare, un errore fargli subito 2-3 anni' -

Ultime Notizie dalla rete : Specchia Rinnovo Pronta per l’inaugurazione la sede di Fratelli d’Italia Carovigno Notizie 24 ago 2020

«I turisti dall’estero si paghino il test» - «Rifiuti in Borgo Aurora, così non va…» – «Carte d’identità lumache e passaporti fulminei» – «La scuola che spreca la luce» «Perché chi rientra dalle vacan ...

Palazzo Ducale, stop al Comune

Sala degli Specchi e Salone degli Svizzeri: stop alla convenzione con il Comune di Massa. Le stanze del piano nobile di Palazzo Ducale, quando torneranno pienamente disponibili, saranno utilizzate dal ...

«I turisti dall’estero si paghino il test» - «Rifiuti in Borgo Aurora, così non va…» – «Carte d’identità lumache e passaporti fulminei» – «La scuola che spreca la luce» «Perché chi rientra dalle vacan ...Sala degli Specchi e Salone degli Svizzeri: stop alla convenzione con il Comune di Massa. Le stanze del piano nobile di Palazzo Ducale, quando torneranno pienamente disponibili, saranno utilizzate dal ...