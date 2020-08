Smaltiscono rifiuti in un fondo privato, denunciati (Di martedì 25 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAnziché portare i rifiuti in discarica li avrebbero depositati in un fondo privato, all’interno di due depositi in lamiera e muratura, facendogli così assumere l’aspetto di una discarica abusiva. Prosegue l’azione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, quotidianamente impegnati nella capillare attività di controllo del territorio tesa a garantire sicurezza e rispetto della legalità. Questa volta, a finire sotto la lente degli uomini dell’Arma, è stato un episodio di illecito ambientale. L’attività condotta dai Carabinieri della Stazione di Senerchia, ha permesso di deferire alla Procura della Repubblica di Avellino una 60enne del luogo un 25enne di Calabritto i quali, all’interno di un immobile ... Leggi su anteprima24

