Sean Connery oggi compie 90 anni: film, altezza, moglie, curiosità (Di martedì 25 agosto 2020) Sean Connery, nato in Scozia il 25 agosto del 1930 in un quartiere periferico popolare di Edimburgo da Joseph Connery, contadino e camionista, e Euphemia "Effie" McBain, cameriera, compie 90 anni raggiungendo un altro traguardo di fondamentale importanza: la longevità. Le numerose altre linee di arrivo di questo autentico mito vivente riguardano la sua carriera di attore, la bellezza, la sensualità, il primato assoluto nell’interpretare il personaggio di James Bond, le occasioni perse, l’orgoglio scozzese e l’ironia. La longevità di Sean Connery non riguarda solo la sua capacità fisiologica di sopravvivere oltre il limite ritenuto medio per un individuo della nostra specie, ma quella di avere coltivato una ... Leggi su gqitalia

