Scappa sul monopattino elettrico Bergamo, a casa cocaina e hashish (Di martedì 25 agosto 2020) Si aggirava con fare sospetto in via Lunga, a Bergamo, alla guida di un monopattino elettrico quando, alla vista dei Carabinieri, si è dato alla fuga. Leggi su ecodibergamo

Si aggirava con fare sospetto in via Lunga, a Bergamo, alla guida di un monopattino elettrico quando, alla vista dei Carabinieri, si è dato alla fuga. Inseguito, è stato bloccato ma ha opposto resiste ...

MELEGNANO Va a schiantarsi contro la piscina e poi scappa VIDEO

Dopo aver perso il controllo della macchina, si schianta contro il muro d’ingresso dell’impianto sportivo che ospita la piscina comunale. È quanto accaduto nella notte tra sabato e domenica in piazza ...

