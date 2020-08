Salento, tromba d’aria a Pescoluse: ci sono danni e feriti – VIDEO (Di martedì 25 agosto 2020) Una spaventosa tromba d’aria si è abbattuta con violenza a Pescoluse seminando il panico tra i bagnanti: diversi i danni, ci sono anche dei feriti Paura sulle spiagge del Salento. A Pescolusa una violenta tromba d’aria si è abbattuta sulla spiaggia seminando il panico. Partita dallo stabilimento Le Maldive del Salento, si è poi riversata con violenza tra le Cinque Vele e la spiaggia di Pescoluse. Il ciclone ha provocato diversi danni e si registrano al momento anche dei feriti, fortunatamente non gravi. Continuano, tra a fa e caldo, i fenomeni meteorologici che hanno interessato le spiagge del sud Italia a partire dalla fine di luglio. Il tornado è comparso ... Leggi su bloglive

