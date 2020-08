Rientra dalla Spagna a Nocera Superiore, cittadino positivo al Covid-19 (Di martedì 25 agosto 2020) Nuovo caso positivo di Covid-19 a Nocera Superiore. Si tratta di un cittadino Rientrato dalla Spagna , che è stato subito isolato e non ha avuto contatti con altri soggetti. Attualmente è monitorato ... Leggi su salernotoday

crocerossa : ?? Accoglienza e misurazione della temperatura a chi rientra dalle vacanze ed è in attesa di effettuare il tampone… - sole24ore : Aumentano i contagi dall’estero, il governo pensa a test anche per chi rientra dalla Francia - repubblica : Toscana, rientra positivo dalla Spagna ora è in terapia intensiva - luigilorusso12 : @laura_caraccio @micheleemiliano Ma se non fa i tamponi a chi rientra dalla Grecia o da Malta ( c’è gente che aspet… - ContrerasNieto_ : RT @Sabrina45125804: Ulderico sta aspettando con molta pazienza la padrona che rientra a casa dalla spesa ???????????????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Rientra dalla Rientra dalla Sardegna, 50enne di Pratola Serra positiva al Covid AvellinoToday Coronavirus: altri 52 casi al Billionaire. Positivo Briatore: ricoverato. Chiude anche il Sottovento: un caso tra lo staff

Flavio Briatore è ricoverato dopo aver contratto il coronavirus all’ospedale San Raffaele di Milano. Briatore, 70 anni, si trova in un reparto non di terapia intensiva. E’ quanto hanno detto all’ANSA ...

Contagi, trasporti, elezioni: i genitori pretendono risposte sulla riapertura delle scuole. «Ora basta ipotesi»

Così i genitori, che in questi mesi complicati hanno dovuto gestire figli immersi nella didattica a distanza, hanno deciso di non tacere più sul rientro a scuola, sempre più vicino e quanto mai confus ...

