Openjobmetis, operatività su azioni proprie (Di martedì 25 agosto 2020) (Teleborsa) – Openjobmetis ha acquistato, nel periodo dal 17 al 21 agosto 2020, con riferimento al piano adottato con delibera approvata dall’Assemblea dei Soci in data 21 aprile 2020, n. 50 azioni proprie al prezzo medio ponderato di 5,8400 euro ad azione per un controvalore di 292,00 euro. A seguito delle transazioni effettuate, l’Agenzia per il Lavoro detiene attualmente un totale di n. 590.024 azioni proprie, pari a circa il 4,3030% del capitale sociale. Leggi su quifinanza

