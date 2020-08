Millie Bobby Brown reciterà in “The girl I’ve been” (Di martedì 25 agosto 2020) Millie Bobby Brown reciterà per Netflix in “The girl I’ve been”, l’adattamento cinematografico del romanzo di Tess Sharpe Netflix sta lavorando all’adattamento cinematografico del romanzo di Tess Sharpe The girls I’ve Been. La protagonista sarà Millie Bobby Brown. La pellicola è prodotta da Michael Costigan e Jason Bateman per Aggregate Films; Millie Bobby Brown per PCMA… L'articolo Millie Bobby Brown reciterà in “The girl I’ve been” Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Netflix sta lavorando all’adattamento cinematografico del romanzo di Tess Sharpe The Girls I’ve Been. La protagonista sarà Millie Bobby Brown. La pellicola è prodotta da Michael Costigan e Jason Batem ...

Le novità Netflix di settembre: Enola Holmes, Baby, Ratched e tanto altro

Con l’avvicinarsi di settembre ecco il nostro consueto articolo dedicato alle novità Netflix, in arrivo in catalogo nel corso delle prossime settimane. Un mese particolarmente ricco di novità prodotte ...

