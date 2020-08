Messi ha comunicato al Barcellona che vuole andarsene (Di martedì 25 agosto 2020) È un’estate calda quella 2020. Il canale argentino TyC Sports ha lanciato la bomba di calciomercato: Leo Messi ha comunicato al Barcellona, via fax, che desidera abbandonare il club che lo lega ai catalani fino al 2021. Il contratto prevede una clausola di rescissione di 700 milioni di euro. Il contratto prevede una clausola che consente la rescissione unilaterale. Anche se questa clausola è scaduta il 10 giugno. Messi è convinto che, vista la situazione di eccezionalità con la stagione che si è protratta dopo la sosta per il coronavirus, la scadenza della clausola non valga più. A questo punto i club che potrebbero puntare Messi sono il Manchester City, l’Inter, la Major League Soccer statunitense e il Newell’s Old Boys. L'articolo ... Leggi su ilnapolista

