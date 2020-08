L’urlo dei poliziotti: «Siamo in un Paese ipocrita, ci aggrediscono e abbiamo le mani legate. Basta» (Di martedì 25 agosto 2020) Quello che è accaduto a Marina di Carrara è un drammatico copione che si ripete inesorabile. Una sassaiola contro i poliziotti intervenuti per sedare una rissa scoppiata tra un gruppo di giovani violenti e in evidente stato di ebbrezza. Il gruppo di giovani ha addirittura tentato di liberare gli autori del gesto, già fermati dalla polizia. Che sono stati poi fermati e identificati solo grazie alle capacità di altri agenti accorsi sul posto. I poliziotti reagiscono: «Troppi silenzi dalle istituzioni» Lo scempio, la sassaiola contro i poliziotti. Scene immortalate nel solito video della vergogna. Le forze dell’ordine sono state aggredite per impedire loro di svolgere il proprio lavoro. Tutto questo «è il simbolo dell’ipocrisia di un Paese privo delle ... Leggi su secoloditalia

