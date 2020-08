Ladispoli, arriva Massimo Ranieri: ecco come cambia la viabilità (Di martedì 25 agosto 2020) L’Amministrazione comunale rende noto che in occasione dello spettacolo che si svolgerà giovedì 27 agosto nell’area verde adiacente al Bosco di Palo, che vedrà esibirsi Massimo Ranieri la viabilità cambierà come segue: Dalle ore 19,00 del giorno 27 agosto e fino a fine manifestazione la sosta e il transito di tutti i veicoli è regolato come segue: Via dei Delfini, divieto di transito nel tratto compreso tra Via Palo Laziale e P.za delle Sirene; Via dell’Ippocampo con intersezione Via dei Cigni, obbligo diritto; Via dell’Ippocampo, tratto P.za della Rugiada – Via dei Delfini, senso unico in direzione P.za delle Sirene; Via Corrado Melone, divieto di sosta dall’intersezione con Via Palo ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Un incidente avvenuto poco più di 4 anni fa per il quale il Comune di Ladispoli ha preferito transare dopo la condanna del Tribunale di Civitavecchia con una cittadina. La storia riguarda una donna ch ...

Rifiuti Ladispoli, sindacati sul piede di guerra

LADISPOLI – I bonifici ad alcuni lavoratori della Tekneko, la ditta che si occupa del servizio di igiene urbana non sono ancora arrivati, e i sindacati si dicono pronti a intraprendere la strada dello ...

