"La pandemia da Covid sta rallentando", l'Oms dà i dati dell'ultima settimana (Di martedì 25 agosto 2020) La pandemia di coronavirus nel mondo sta rallentando. È quanto emerge dai dati settimanali diffusi dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), da cui risulta che nell'ultima settimana di cui sono disponibili dati, cioè quella compresa fra il 17 e il 23 agosto, a livello globale sono stati registrati oltre 1,7 milioni di casi (precisamente 1.742.976) e più di 39mila decessi (precisamente 39.245), segnando un calo rispettivamente del 5,25% e del 12,12% rispetto alla settimana precedente (cioè quella compresa fra il 10 e il 16 agosto, quando nel mondo erano stati registrati 1.839.514 contagi e 44.655 morti). Il rallentamento dei contagi riguarda tutte le aree del mondo tranne quella del Sudest ... Leggi su iltempo

