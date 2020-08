Jacquemus, il meglio di Instagram in un libro da collezione (Di martedì 25 agosto 2020) Da piccolo brand indipendente, con la sua estetica inconfondibile a metà tra effortless chic parigino e stile mediterraneo ispirato alla Provenza – sua terra d’origine – Jacquemus si è imposto in pochi anni come una delle griffe più amate in tutto il mondo. Dall’autenticità minimalista del suo design agli accessori diventati iconici, come la borsa ultra-mini sfoggiata da una miriade di celebrity e influencer, la Chiquito Bag, Simon Porte Jacquemus racconta, ormai da tempo, la sua visione soprattutto via Instagram, pubblicando non solo le immagini delle sfilate, ma sfruttando la piattaforma in maniera decisamente creativa. Leggi su vanityfair

Ultime Notizie dalla rete : Jacquemus meglio Jacquemus, il meglio di Instagram in un libro da collezione Vanity Fair.it Jacquemus, il meglio di Instagram in un libro da collezione

Dopo il primo volume artistico e fotografico pubblicato nel 2017, il secondo libro del marchio francese racchiude le immagini scattate da Simone Porte Jacquemus. Semplicemente, dal suo iPhone Da picco ...

Jo Squillo: i colori di stagione? Quelli pastello!

Dal pesca al rosa, dal celeste al verde menta, senza dimenticare il giallo canarino o il lilla di un prato in fiore. tutto diventa più femminile, per un effetto candy assicurato. Partiamo dagli abiti, ...

Dopo il primo volume artistico e fotografico pubblicato nel 2017, il secondo libro del marchio francese racchiude le immagini scattate da Simone Porte Jacquemus. Semplicemente, dal suo iPhone Da picco ...Dal pesca al rosa, dal celeste al verde menta, senza dimenticare il giallo canarino o il lilla di un prato in fiore. tutto diventa più femminile, per un effetto candy assicurato. Partiamo dagli abiti, ...