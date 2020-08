Formula 1 – Leclerc pronto per il Gp del Belgio tra brutti ricordi e voglia di far bene: “tornare a Spa sarà difficile” (Di martedì 25 agosto 2020) E’ tutto pronto per un nuovo appuntamento con la F1: domenica si corre il Gp del Belgio, che rievoca momenti tristi e magici al tempo stesso. I tifosi della Ferrari sicuramente ricorderanno la vittoria di Charles Leclerc, ma gli appassionati delle quattro ruote non potranno fare a meno che pensare a Hubert, morto durante la gara di F2. Mark Thompson/Getty ImagesAlla vigilia del nuovo appuntamento stagionale, Leclerc ha così raccontato le sue sensazioni: “la pista di Spa ha un posto speciale nel mio cuore. Qui ho vinto la mia prima gara di Formula 1, ma sempre qui, un anno fa, ho perduto il mio amico Anthoine (Hubert) in Formula 2. Per questo motivo tornare su questo circuito, almeno all’inizio, sarà difficile e il suo pensiero sarà con me per ... Leggi su sportfair

