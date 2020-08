Formula 1, Ferrari in Belgio con le idee chiare: individuato il problema che ha messo ko Leclerc a Barcellona (Di martedì 25 agosto 2020) Nuovo appuntamento in calendario per la Formula 1, che nel prossimo week-end farà tappa a Spa per il Gran Premio del Belgio. Circuito storico quello delle Ardenne, dove nel corso degli anni non sono mancate le emozioni e i colpi di scena, considerando le caratteristiche del tracciato. Charles Coates/Getty ImagesLa Ferrari si approccia a questa gara con i problemi di sempre, anche se le sensazioni sono positive e l’animo sereno. Intervenuto al sito ufficiale della scuderia, il Responsabile Power Unit Gualtieri ha espresso le proprie sensazioni: “il circuito di Spa-Francorchamps è senza dubbio uno dei più affascinanti e impegnativi di tutto il calendario iridato, non soltanto per i piloti ma anche per noi ingegneri. Trovare il bilanciamento perfetto della monoposto, per tutti e sette i chilometri di ... Leggi su sportfair

