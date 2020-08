Covid, Usain Bolt positivo: “Ho fatto il test, sono asintomatico” (Di martedì 25 agosto 2020) Usain Bolt, il velocista dei record mondiali, è positivo al coronavirus. La notizia, lanciata dagli organi di stampa della Giamaica, il suo Paese natale, è stata confermata dallo stesso ex campione olimpico. In un post sul suo profilo Twitter, Bolt ha confermato la sua positività al Covid-19. “Ho fatto il test. sono asintomatico, ora aspetto”, ha scritto. Lo scorso venerdì 21 agosto l’atleta aveva organizzato una festa per il suo 34° compleanno. Vi hanno partecipato altri sportivi come i calciatori Raheem Sterling (Manchester City) e Leon Bailey (Bayer Leverkusen). L’ex sprinter giamaicano si è già messo in quarantena per 14 giorni. Come ... Leggi su velvetgossip

Eurosport_IT : 'Sono positivo al Covid-19, adesso quarantena'. L'annuncio di Usain Bolt via social dopo aver contratto il virus i… - repubblica : Atletica, stampa giamaicana: Usain Bolt positivo al Covid - repubblica : 'Usain Bolt positivo al covid''. L'atleta: ''Non ho sintomi'' - CatelliRossella : Atletica, stampa giamaicana: Usain Bolt positivo al Covid - LucaParry85 : sterling negativo al covid dopo aver partecipato al parti con usain bolt -