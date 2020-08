Coronavirus, l’infettivologo Matteo Bassetti: “Numero di contagi ininfluenti per il nostro sistema sanitario” (Di martedì 25 agosto 2020) Gli ultimi numeri sui contagi da Coronavirus “dal punto di vista socio sanitario sono praticamente ininfluenti per una salute pubblica come la nostra“. A dirlo è l’infettivologo Matteo Bassetti, direttore della clinica di malattie infettive del San Martino di Genova. “Oggi ho notato con piacere che alcuni illustri colleghi, catastrofisti fino a qualche settimana fa, hanno fatto marcia indietro, mitigando i toni. Sono molto contento di questo e lo apprezzo”, precisa sul suo profilo Facebook. E avverte: “Chi fa informazione medico-divulgativa sul Covid dovrebbe avere in questa fase molta calma, una certa dose di ottimismo e molta prudenza”. Nello specifico “l’aumento dei contagi, per fortuna non dei malati è reale, ... Leggi su meteoweb.eu

