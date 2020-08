Coronavirus e migranti: Faraone denuncia Salvini e Musumeci (Di martedì 25 agosto 2020) È stato il capogruppo di Italia Viva, Davide Faraone, a denunciare Matteo Salvini e Nello Musumeci per procurato allarme, abuso d’ufficio e diffamazione. Davide Faraone, nonché capogruppo di Italia Viva al Senato, ha denunciato il leader della Lega, Matteo Salvini e il governatore della Sicilia, Nello Musumeci. Una denuncia scaturita per procurato allarme, abuso d’ufficio … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Regione_Sicilia : #Coronavirus, @Musumeci_Staff: 'Vogliamo tutelare la #salute di chi è in #Sicilia' - - Noiconsalvini : #MUSUMECI: '58 POSITIVI AL CORONAVIRUS A LAMPEDUSA'. #SALVINI: 'MASCHERINE A SCUOLA E CLANDESTINI INFETTI' - LegaSalvini : ECCO L’ORDINANZA DI #MUSUMECI: 'TUTTI VIA DAGLI HOTSPOT ENTRO DOMANI' - golretzka2 : RT @segnanti: Italia, agosto 2020. Dopo la scoperta di 53 migranti positivi al COVIDDI, viene chiuso l'ennesimo centro di accoglienza. #fo… - AristarcoScann1 : RT @repubblica: Migranti e coronavirus, Faraone denuncia Salvini e Musumeci per procurato allarme -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus migranti Migranti e coronavirus, Faraone denuncia Salvini e Musumeci per procurato allarme La Repubblica Coronavirus: 34 nuovi casi in Sardegna, 8 sono migranti

(ANSA) - CAGLIARI, 25 AGO - Salgono a 1.859 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza: nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale ...

Sgombero hotspot, Musumeci: “Omissione da parte del Governo centrale: non ha impugnato l’ordinanza”

I 62 migranti positivi al Covid-19 ospitati fino ad oggi all’hotspot di Pozzallo, in provincia di Ragusa, sono stati trasferiti. Ne dà notizia il sindaco, Roberto Ammatuna. “Da stamattina, a quanto ap ...

(ANSA) - CAGLIARI, 25 AGO - Salgono a 1.859 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza: nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale ...I 62 migranti positivi al Covid-19 ospitati fino ad oggi all’hotspot di Pozzallo, in provincia di Ragusa, sono stati trasferiti. Ne dà notizia il sindaco, Roberto Ammatuna. “Da stamattina, a quanto ap ...