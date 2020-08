60 anni fa le Olimpiadi di Roma. Una data che segnò il riscatto di una nazione (Di martedì 25 agosto 2020) Sono passati sessant’anni da quell’indimenticabile pomeriggio del 25 agosto del 1960, entrato nella storia non solo dello sport italiano, ma di tutto il Paese. Le Olimpiadi di Roma si aprivano ufficialmente alle 17.46. Qull’edizione, ancora oggi, è ritenuta tra le più affascinanti e coinvolgenti nella storia dei Giochi olimpici. L’Italia, reduce dall’organizzazione nel 1956 dei VII Giochi invernali di Cortina d’Ampezzo, si ritrovava ancora una volta con i riflettori del mondo puntati per un evento unico ed irripetibile. Così, in un articolo pubblicato sul sito del Coni, viene ricordata quella giornata memorabile. Una sorta di riscatto, dopo la tragedia della Seconda Guerra Mondiale, una lenta e difficoltosa ricostruzione e quella diffidenza ... Leggi su secoloditalia

