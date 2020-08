Veneto, nubifragio su Cortina d'Ampezzo: allagamenti. VIDEO (Di lunedì 24 agosto 2020) Un nubifragio si è abbattuto su Cortina D'Ampezzo, provocando allagamenti diffusi e trasformando molte strade in torrenti. Come riporta il Gazzettino, la bomba d’acqua si è verificata intorno alle ore 19 nella località veneta. Alcuni rii minori della cittadina sono esondati, e si registrano molti scantinati invasi dalla pioggia. I vigili del fuoco hanno cercato di far defluire con canali improvvisati nel terreno l'enorme flusso d'acqua scaricatosi a valle, verso il centro di Cortina, dalle dalle zone più alte. Semi sommerso il sentiero della vecchia ferrovia. Una cinquantina finora gli interventi dei pompieri. Leggi su tg24.sky

rtl1025 : ?? Il #Veneto è stato colpito da un violento nubifragio che ha colpito in particolare le province di #Verona,… - Tg1Raiofficial : Violento nubifragio in Veneto. Nel video le strade di Verona completamente sommerse da acqua e grandine. Un uomo ri… - HuffPostItalia : Violento nubifragio in Veneto, allagamenti a Verona, Vicenza e Padova - Max86150287 : RT @MassimoSertori_: ?? Un abbraccio a tutti i Veronesi e i Veneti colpiti ieri da un potente nubifragio che ha causato danni a imprese, inf… - mapivi63 : RT @SkyTG24: Veneto, nubifragio su Cortina d'Ampezzo: allagamenti. VIDEO -