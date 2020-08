Uomini e Donne e Temptation Island: numerosi gli ex protagonisti positivi al Covid (Di lunedì 24 agosto 2020) Il Covid, in questa seconda ondata che spesso vede vittime anche i giovani, torna a colpire un ex protagonista di “Uomini e Donne” di Maria De Filippi. Si tratta dell’ex corteggiatore Andrea Melchiorre, 27 anni, romano, “scelta” di Valentina Dallari nel 2015. L’anno successivo è stato un tentatore/single di “Temptation Island” e ha avuto una storia con Giulia Latini, che poi l’ha accusato di tradimento attraverso i social. In seguito Andrea (che dopo un flirt con una modella slovena di nome Anja Petric, si è fidanzato nel 2018 con un’altra modella dell’Est, Olga Kosenko) ha creato una linea di abiti e gioielli ed è diventato un fashion blogger da oltre 1 milione di follower. In queste ore ha fatto l’annuncio ... Leggi su pianetadonne.blog

