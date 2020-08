Udinese, la nuova maglia 'Home' per la stagione 2020 21 (Di lunedì 24 agosto 2020) La nuova maglia "Home" 2020/21 dell'Udinese Calcio è stata presentata a Lignano Sabbiadoro e Grado. Il club friulano e Macron, sponsor tecnico, hanno voluto richiamasse quella indossata anche da Zico ... Leggi su gazzetta

FriulConnection : RT @Gazzettino: #udinese, ecco la nuova maglia, ricorda quella dell'epoca d'oro di Zico - sportli26181512 : La nuova maglia 'Home' dell'Udinese torna al diagonale dell'era Zico: La nuova maglia 'Home' dell'Udinese torna al… - Gazzettino : #udinese, ecco la nuova maglia, ricorda quella dell'epoca d'oro di Zico - Noovyis : (Udinese, presentata la nuova maglia) Playhitmusic - - zazoomblog : Udinese presentata la nuova maglia - #Udinese #presentata #nuova #maglia -

Ultime Notizie dalla rete : Udinese nuova

UDINE - Richiama quella indossata da Zico nella stagione 1984-1985, dove il tradizionale bianconero era costituito da bande diagonali, la nuova maglia «Home» che Udinese Calcio e Macron hanno presenta ...Grave incidente per il preparatore dei portieri dell'Inter, Adriano Bonaiuti: è rimasto ferito ieri mentre si stava allenando in bici, finendo contro un Suv che stava facendo uscendo in retromarcia da ...