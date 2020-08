Terremoto ad Amatrice, Mattarella: “Ricostruzione ancora incompiuta” (Di lunedì 24 agosto 2020) Terremoto ad Amatrice, messaggio del presidente Sergio Mattarella a quattro anni dalla tragedia. Malgrado i proclami e le promesse politiche, la situazione resta ancora incompleta. Amatrice, a quattro anni dal terribile Terremoto che ha devastato l’intera località, resta ancora incompleta. A evidenziarlo nel giorno del triste anniversario è direttamente Sergio Mattarella, presidente della Repubblica, in … L'articolo Terremoto ad Amatrice, Mattarella: “Ricostruzione ancora incompiuta” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

