Tamponamento col brivido, l'auto si cappotta in via Gaspare Finali (Di lunedì 24 agosto 2020) Attimi di paura in via Gaspare Finali, a pochi passi dal centro storico della città, un'auto si è cappottata proprio in mezzo alla carreggiata. Erano da poco passate le 17, quando le due utilitarie, ... Leggi su cesenatoday

Ultime Notizie dalla rete : Tamponamento col Tamponamento col brivido, l'auto si cappotta in via Gaspare Finali CesenaToday Con l'auto urta un camper, poi aggredisce i proprietari e i carabinieri

Arezzo, 24 ago.(Adnkronos) - Dopo una notte di festa, ha urtato un camper in sosta, aggredito il proprietario che chiedeva di essere risarcito, oltre ad alcuni suoi familiari, e successivamente si è s ...

"Picchiato e rapinato dopo il tamponamento"

Un litigio dopo un tamponamento sarebbe degenerato, e un portorecanatese si sarebbe visto picchiare e portare via 20 euro. Su questo episodio, che sarebbe avvenuto il 13 agosto, stanno indagando i car ...

Arezzo, 24 ago.(Adnkronos) - Dopo una notte di festa, ha urtato un camper in sosta, aggredito il proprietario che chiedeva di essere risarcito, oltre ad alcuni suoi familiari, e successivamente si è s ...Un litigio dopo un tamponamento sarebbe degenerato, e un portorecanatese si sarebbe visto picchiare e portare via 20 euro. Su questo episodio, che sarebbe avvenuto il 13 agosto, stanno indagando i car ...