Switch pronto ad accogliere un gioco che "piacerà a tutti", la rivista Nintendo Dreams stuzzica i fan (Di lunedì 24 agosto 2020) La rivista giapponese Nintendo Dream ha deciso di alimentare le fiamme dell'hype dei fan Nintendo (già provati dalla mancanza di un Nintendo Direct di peso), lanciando un piccolo teaser enigmatico.A settembre, con l'uscita del nuovo numero della rivista, verrà svelato l'arrivo di un titolo Switch "che piacerà a tutti". Nessuna descrizione, nessuna informazione, niente di niente, solo il fatto che piacerà a tutti.Nintendo Dream sembra sicura di se, probabilmente hanno veramente uno scoop fra le mani. Tuttavia, settembre (per la precisione il 19 settembre, data d'uscita del nuovo numero della rivista) è ancora lontano e in questo lasso di tempo è ... Leggi su eurogamer

Ultime Notizie dalla rete : Switch pronto FAIRY TAIL: il videogame è pronto a sbarcare su Nintendo Switch! Nintendo Player Fall Guys arriverà mai su Nintendo Switch? Le possibilità aumentano ancora

Fall Guys: Ultimate Knockout è il gioco del momento con milioni di giocatori su PC e PS4, e se c’è richiesta il titolo potrebbe presto fare il suo debutto su altre piattaforme. Mediatonic sarebbe inte ...

Manifold Garden arriva oggi su PS4, Switch e Xbox One. Uno splendido puzzle game tra Escher e gravità

e che dopo qualche altro mese è finalmente pronto al grande passo verso le console, verso PS4, Switch e Xbox One. Sono sicuramente occasioni speciali per William Chyr e il suo studio. Oggi Manifold ...

