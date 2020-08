Stesa Torre Annunziata, colpi di pistola nella notte (Di lunedì 24 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoLa camorra è tornata dalle vacanze e ha deciso di far sentire la sua potenza esplosiva. In via Vittorio Emanuele a Torre Annunziata (Napoli), un uomo dietro a uno scooter di grossa cilindrata ha fatto fuoco contro la portiera di un’auto in sosta. Dodici colpi di pistola nel cuore della notte di sabato scorso. L’auto è di una donna con precedenti per droga vicina ad un ras della zona che secondo gli investigatori si occupa di traffici di sostanze stupefacenti vicino alla cosca dei ‘tittoni’. Una Stesa, ovvero una sparatoria senza feriti, che alza la tensione in una città che sta vivendo frizioni tra cosche per il controllo dei traffici illeciti. Sul posto sono arrivati gli agenti del commissariato di ... Leggi su anteprima24

Yogaolic : RT @NapoliToday: #Cronaca Raffica di colpi di pistola contro un'auto a Torre Annunziata: 17 proiettili - NapoliToday : #Cronaca Raffica di colpi di pistola contro un'auto a Torre Annunziata: 17 proiettili -

Ultime Notizie dalla rete : Stesa Torre Stesa Torre Annunziata, colpi di pistola nella notte anteprima24.it Raffica di colpi di pistola contro un'auto a Torre Annunziata: 17 proiettili

Raffica di colpi di pistola, probabilmente a scopo intimidatorio, contro un'automobile parcheggiata a Torre Annunziata. I poliziotti hanno trovato 12 bossoli a terra e cinque conficcati nell'auto. Dic ...

Sparatoria a Torre Annunziata: l'auto della pusher crivellata di colpi

Dopo la pausa per Ferragosto, si torna a sparare in pieno centro. Ancora una volta lungo il corso Vittorio Emanuele III. Ancora una volta al «confine» tra i quartieri più caldi di Torre Annunziata. An ...

Raffica di colpi di pistola, probabilmente a scopo intimidatorio, contro un'automobile parcheggiata a Torre Annunziata. I poliziotti hanno trovato 12 bossoli a terra e cinque conficcati nell'auto. Dic ...Dopo la pausa per Ferragosto, si torna a sparare in pieno centro. Ancora una volta lungo il corso Vittorio Emanuele III. Ancora una volta al «confine» tra i quartieri più caldi di Torre Annunziata. An ...