Stasera in tv, Windstorm – Contro ogni regola: trama, cast e curiosità (Di lunedì 24 agosto 2020) Windstorm – Contro ogni regola, è un film d’avventura, diretto da Katja von Garnier. Il film andrà in onda Stasera, 24 agosto 2020, in prima serata su Canale 5. Windstorm – Contro ogni regola: curiosità Mika è una giovane ragazza, che con l’arrivo della stagione estiva torna alla fattoria della nonna, felice soprattutto di rivedere … L'articolo Stasera in tv, Windstorm – Contro ogni regola: trama, cast e curiosità NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

Astralus : Stasera in tv: 'Windstorm 2 - Contro ogni regola' su Canale 5 - toysblogit : Stasera in tv: 'Windstorm 2 - Contro ogni regola' su Canale 5 - cineblogit : Stasera in tv: 'Windstorm 2 - Contro ogni regola' su Canale 5 - Ash71Pietro : Stasera in tv: 'Windstorm 2 - Contro ogni regola' su Canale 5 - Stasera_in_TV : CANALE 5: (21:21) Windstorm - Liberi nel vento (Film) #StaseraInTV 17/08/2020 #PrimaSerata #windstorm-liberinelvento -