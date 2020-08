Ritiro Napoli, Gattuso prova subito Mertens in coppia con Osimhen (Di lunedì 24 agosto 2020) Il Napoli è alle prese con il primo allenamento del Ritiro estivo a Castel di Sangro. Calciomercato.com racconta la seduta. Dopo una fase di riscaldamento iniziale Gattuso ha dato subito il via ad una partitella a campo ridotto, alla quale ha partecipato anche il neo-acquisto Osimhen, che ha segnato anche un gol. Le formazioni schierate in campo sono state divise in gialli e bianchi. Osimhen ha giocato in coppia con Mertens nei bianchi. Ecco i due schieramenti: GIALLI – Ospina, Malcuit, Manolas, Rrahmani, Mario Rui; Lobotka, Zielinski; Politano, Ounas, Llorente, Lozano. BIANCHI: Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam: Gaetano, Demme; Ciciretti, Osimhen, Mertens, Younes. L'articolo ... Leggi su ilnapolista

