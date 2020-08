Paolo Berizzi, le scuse a metà dopo il post sul karma. E Twitter lo rimuove (Di lunedì 24 agosto 2020) dopo finta solidarietà per attaccare "nazifascisti e razzisti" di Verona arrivano le scuse a metà, solo ai veronesi e non agli "odiatori seriali" di cui sopra. Intanto Twitter dopo le numerose segnalazioni ha rimosso il post di Paolo Berizzi che aveva associato il tremendo nubifragio che ha colpito Verona a causa, questa la teoria del giornalista di Repubblica, del "karma". Il tweet del giornalista, sotto scorta dopo le minacce ricevute in seguito alle inchieste su neofascisti ed estrema destra, ha creato un'ondata di indignazione dentro e fuori i social. "Sono vicino a Verona e ai veronesi per il nubifragio che ha messo in ginocchio la città. I loro concittadini nazifascisti e ... Leggi su iltempo

