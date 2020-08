Palermo, ancora un tampone: test per i rosanero prima di partire per Petralia (Di lunedì 24 agosto 2020) L’emergenza Covid-19 per quest’anno detterà nuove regole anche nel calcio.Il Palermo, come gli altri club, dovrà attenersi a un rigido protocollo per limitare i contagi, già a partire dal ritiro che parte da oggi e che anche quest’anno si terrà a Petralia Sottana. Il comune madonita così come i tifosi potranno abbracciare solo virtualmente i giocatori rosanero, dunque, “niente foto, niente autografi, niente gente sugli spalti del campo” si legge sull’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia. I giocatori dovrebbero arrivare in serata a Petralia per cominciare domani con il primo allenamento collettivo, l’ultima seduta si è tenuta circa cinque mesi fa, sarà quindi un ritorno in campo diverso dopo una lunga pausa ... Leggi su mediagol

