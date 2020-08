Miguel Bosé bloccato da Twitter: “Diffonde notizie false sul coronavirus” (Di lunedì 24 agosto 2020) Twitter ha bloccato l’account di Miguel Bosé (che conta oltre 3 milioni di follower) per aver diffuso notizie false sul Coronavirus e perché avrebbe messo in dubbio la pandemia, riporta la CNN spagnola. Così l’artista è stato punito e per una settimana non avrà accesso al suo account. I social ormai hanno intrapreso una dura battaglia contro le bufale e la disinformazione su un tema così delicato e pressante come il Covid-19, basti pensare ad altre “vittime” eccellenti come il presidente americano Donald Trump e Madonna. La conferma arriva da Miguel Bosé stesso che ha avvertito i fan sul suo Instagram e Facebook che il suo account Twitter è stato bloccato per una settimana. ... Leggi su ilfattoquotidiano

