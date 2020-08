Migranti, 200 persone salvate in mare dalla nave Sea Watch: le immagini dei soccorsi (Di lunedì 24 agosto 2020) Mentre in Italia continua il braccio di ferro tra il governatore della Sicilia Nello Musumeci e il Viminale sull’arrivo dei Migranti all’isola di Lampedusa, la ong tedesca Sea Watch ha comunicato di avere salvato oltre 200 persone in mare: uomini, donne e bambini. Quarantotto ore tra il 22 e il 24 agosto durante le quali i volontari e gli operatori della Ong tedesca non si sono mai fermati con i soccorsi. A circa 50 chilometri dalla costa libica, la nave Sea Watch ha recuperato su un gommone circa 97 Migranti. I Migranti hanno ricevuto i primi aiuti sulla nave. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

