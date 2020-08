L'Inter di Allegri (in caso di addio di Conte) (Di lunedì 24 agosto 2020) La strada verso l'addio di Antonio Conte all'Inter rischia di essere meno in discesa di quanto si pensi, soprattutto per questioni economiche legate al pesantissimo contratto da 12 milioni netti (48 lordi sul biennale) che blinda l'ex ct della nazionale ai nerazzurri. Se, però, Steven Zhang e Beppe Marotta saranno capaci di mettere al'angolo il tecnico spingendolo a compiere lui il passo decisivo, sotto forma di buonuscita ragionevole oppure di dimissioni e basta, allora per l'Inter il futuro potrebbe riservare un rapido e vantaggioso matrimonio con Massimiliano Allegri. Come nell'estate del 2014, il livornese è pronto a prendere l'eredità di Conte. Allora Marotta lo andò a prendere a casa per sedersi sulla panchina della Juventus, questa volta la scena si ... Leggi su panorama

