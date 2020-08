L’importanza di avere Rolando Mandragora: nessuno corre più di lui all’Udinese (Di lunedì 24 agosto 2020) Mediano con predisposizione al palleggio ragionato e con compiti di rottura. Un metro e ottantatré per 75 kg. Capacità di corsa? Enormi. Ma chi corre più di Rolando Mandragora? Spoiler: nessuno. Almeno all’Udinese dove il centrocampista azzurro classe 1997, oltre a detenere le chiavi del gioco, è anche il calciatore che macina più km in rosa. Sicuramente fino alla ventisettesima giornata, prima che l’infortunio al legamento crociato compromettesse la stagione dell’ex Crotone. Lo confermano i numeri e le statistiche delle partite dell’Udinese. Udinese-Fiorentina, 26esima giornata di Serie A: Ronaldo Mandragora è il giocatore con più km (11.239) percorsi in campo. Ancora prima, Bologna-Udinese del 25esimo turno: il giocatore che ha ... Leggi su sportface

