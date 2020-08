Il Napoli è arrivato a Castel di Sangro: allenamento alle 17 (Di lunedì 24 agosto 2020) Il Napoli è arrivato a Castel di Sangro, dove svolgerà la preparazione estiva per la prossima stagione fino al 4 settembre. Diversi i tifosi presenti all’esterno dell’albergo dove risiederà la squadra, che hanno accolto i giocatori e Gattuso con entusiasmo e nel rispetto delle norme. In programma alle 17 il primo allenamento in Abruzzo. L'articolo Il Napoli è arrivato a Castel di Sangro: allenamento alle 17 ilNapolista. Leggi su ilnapolista

Alle pendici del massiccio montuoso del Pollino, nella florida zona collinare della valle del fiume Coscile, è situato il piccolo comune italiano di Morano Calabro, ad oggi considerato uno dei borghi ...

Inizia ufficialmente la stagione 2020/2021 del Napoli. Al via oggi il ritiro estivo della formazione di Gennaro Gattuso a Castel di Sangro. Gli azzurri attraverso una nota hanno ufficializzato la list ...

