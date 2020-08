Graziani: “Conte fa richieste assurde, Mourinho gli direbbe che ha vinto zeru tituli” (Di lunedì 24 agosto 2020) Ciccio Graziani ha parlato ai microfoni di “Radio Sportiva” del futuro di Antonio Conte sulla panchina dell’Inter, ma non solo. Per quanto riguarda la tipologia di allenatore che ama maggiormente e in cui si rivede, Graziani ha dichiarato: “Flick e Tuchel mi piacciono perché in panchina sono calmi e riflessivi, che guidano i giocatori senza esagerare perché consci di aver lavorato bene in precedenza. Gli allenatori come Simeone e Conte, invece, non mi piacciono perché con i loro comportamenti in panchina creano pressione ai giocatori e alla lunga diventano controproducenti. Non mi rivedo in loro, quanto più in Klopp nella gestione della partita“. Graziani ha parlato anche di Mauro Icardi, uscito sconfitto con il PSG dalla finale di ... Leggi su sportface

