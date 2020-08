Giallo sulla sorte di Kim Jong-un: il leader nordcoreano sarebbe in coma (Di lunedì 24 agosto 2020) I poteri sarebbero passati alla sorella, Kim Yo-Jong. Il 'Korea Herald' di Seul, ha raccolto le dichiarazioni di un ex diplomatico, stretto collaboratore dell'ex presidente sud coreano. Dichiarazioni ... Leggi su tg.la7

I poteri sarebbero passati alla sorella, Kim Yo-jong. Il "Korea Herald" di Seul, ha raccolto le dichiarazioni di un ex diplomatico, stretto collaboratore dell'ex presidente sud coreano. Dichiarazioni ...

Corea del Nord: Kim Jong-un in coma, al suo posto la sorella

Si infittisce il giallo sullo stato di salute dittatore nordcoreano Kim Jong-un, che mesi fa era stato dato per morto. Secondo le ultime notizie diffuse dai media sudcoreani, che citano Chang Song-mi ...

